西武の新外国人選手で、ドミニカ共和国出身のアレクサンダー・カナリオ外野手（185センチ、97キロ、右投げ右打ち）が30日、埼玉県所沢市の球団事務所で入団会見に臨んだ。昨季はパイレーツで87試合に出場した長打力が持ち味のカナリオは背番号「25」。メジャー通算は108試合、打率2割2分9厘、8本塁打、28打点。長距離打者特有の打球角度を持つほか、まだ25歳と伸びしろも魅力の1つ。強肩堅守も兼ね備えており、得点力向上が近