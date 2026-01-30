À¾Éð¤Î¿·³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ó¥¹Åê¼ê¡Ê188¥»¥ó¥Á¡¢81¥­¥í¡¢±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡Ë¤¬30Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°ÄÌ»»11»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥ï¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö30¡×¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï·×1¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨7¡¦48¤À¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï3A¤Ç³èÌö¤·¤¿ÀèÈ¯¥¿¥¤¥×¤Îµ»¹ªÇÉ±¦ÏÓ¤Ç¡¢À¾Éð¤Ç¤âÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃì¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆµåÃÄ¤Î´üÂÔ¤Ï¹â¤¤¡£¥ï¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë