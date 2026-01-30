陸上自衛隊富士駐屯地は1月30日、部下の隊員の指導中に暴行した30代の自衛官を停職1日の懲戒処分にしました。 懲戒処分を受けたのは、特科教導隊に所属する3等陸曹（30）です。 富士駐屯地広報によりますと、3等陸曹は2022年10月19日から11月中旬までの間、駐屯地内での勤務時間中、部下の隊員を指導する際、尻を足蹴りしたり、帽子のつばを手で叩いたりする暴行を加えました。 2022年11月17日に被害を受けた隊員が部隊に報告し