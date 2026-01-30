日本付近は冬型の気圧配置となっており、北陸地方の上空約メートルには氷点下36℃以下の強い寒気が流れ込んでいます。このため、中越と上越の山沿いでは大雪となる所があるでしょう。また、新潟県では大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです。 ■24時間降雪量(～30日午前9時) 十日町49センチ※欠測値を含む津南41センチ妙高市関山36センチ上越市安塚34センチ魚沼