アイアップは『トイ・ストーリー ピザタワーゲーム』（税込3520円）を2月13日に発売する。【写真】リアルでかわいい！ピザピースの裏表「トイ・ストーリー」のピザプラネットが舞台に。おいしそうなピザを積み上げて、ハラハラドキドキのバランスゲームを楽しめる。積み上げるのが難しい「エイリアン／ピース」とゆらゆら揺れる小皿付き。トマト、バジル、シーフードの3種類のピザは、ソースやピーマンがエイリアンの形をし