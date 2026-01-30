乃木坂46のキャプテン梅澤美波（26）のセカンド写真集「透明な覚悟」（光文社・2月3日に発売）の封入ポストカード第5弾が26日、公開された。すらっと美しいボディシルエットに、無造作ヘア、セクシーな表情を浮かべ、普段は見られない姿を収めた大人の魅力全開のカットとなった。同写真集の撮影は、ファッションの聖地イタリアで行った。ファースト写真集の発売から5年、グループのキャプテンに就任し、26歳と大人の階段を上る「今