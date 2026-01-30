俳優の工藤阿須加（３４）が、２９日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」に出演。工藤家のエピソードを明かした。元プロ野球選手の工藤公康氏を父に持つ阿須加は?お父さんファースト?すぎる実家のルールを紹介。家族全体の雰囲気は「３６５日緊張感が張り巡らされているような」感じだったといい「父が投げているときとかは『正座して見なさい』って母から言われましたね。ちゃんと応援しなさいって言われてて」と告白した。