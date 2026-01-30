ドジャースの山本由伸投手（２７）が同僚の韓国人選手チャン・ヒョンソク投手（張賢淑＝２１）と自主トレしていることに韓国メディアが注目している。山本は今年も中日の高橋、ロッテ・広池、沢田らと自主トレを行っているが、メンバーに交じっているのがチャン・ヒョンソク。１９０センチを超える身長から球速１５６キロを繰り出し、チェンジアップやスライダーが持ち味の逸材で、韓国の高校からＫＢＯのドラフトを回避して２０