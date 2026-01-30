元ＮＭＢ４８でタレントの吉田朱里が３０日、第１子出産を発表した。インスタグラムに「応援してくださる皆様にご報告です。先日、元気な女の子を出産しました」と記し、報告。「妊娠発表から、出産に至るまでファンの皆様、関係者の皆様にたくさんの励ましのお言葉やサポートをしていただき、無事この日を迎えられたことに心から感謝しております」と新生児を抱いた写真などを添えて感謝を伝えた。「慣れないことだらけです