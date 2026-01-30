村上宗隆内野手が入団したホワイトソックスが２９日（日本時間３０日）、ブルージェイズからフリーエージェント（ＦＡ）になっていたセランソニー・ドミンゲス投手を２年総額２０００万ドル（約３０億６０００万円）で獲得したと発表した。３１歳のドミンゲスは昨季、オリオールズとブルージェイズでプレー。ブルージェイズではア・リーグ優勝に貢献した剛球右腕。２チームで自己最多の６７試合に登板し４勝４敗２０ホールドを