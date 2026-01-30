広島・中村奨成外野手が３０日、２年目のジングス回避へロケットスタートを誓った。昨季は自己最多の１０４試合に出場するなど飛躍を遂げた９年目。昨年１０月に右足首の手術を受けたが、回復は順調で、２月１日の春季キャンプ初日から全快で臨む考えだ。「レギュラーになったわけではないので（立場を）確立できるように」と力を込めた。第３クールの２月１０、１１日には紅白戦を予定。新井監督が「結果重視」を掲げるなか、