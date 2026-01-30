欧州リーグ（ＥＬ）の１次リーグ最終戦が２９日に行われ、ＭＦ北野颯太（２１）の在籍するザルツブルク（オーストリア）はアウェーでアストンビラ（イングランド）に２―３と逆転負けを喫し、敗退が決定した。北野は後半４３分までプレーしたが、チームを勝利、予選突破に導くことはできなかった。トップ下で先発した北野は、鋭い攻守の切り替えと巧みなポジショニングで躍動。チームも立ち上がりから流れをつかみ、プレミアリ