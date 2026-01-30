統一ライオンズから西武に入団した林安可外野手（２８）が３０日、埼玉・所沢市の球団事務所で入団会見に臨み、台湾・統一ライオンズと埼玉西武ライオンズの“ライオンズ対決”に「その日が実現したら…今から楽しみ」と思いをはせた。林は２０年にともにリーグトップの３２本塁打、９９打点の成績を残し新人王も獲得した左投左打の大型野手。今季も２３本塁打、７３打点、打率３割１分８厘で年間ＭＶＰの候補に挙げられている