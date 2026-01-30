衆院選公示後も有権者に届けられなかった投票所の入場整理券について、大分市は30日朝、発送作業を行いました。 大分市 入場整理券は有権者に選挙が行われることを知らせるほか、投票所での本人確認を円滑に行うために自治体が発送するものです。 ◆TOS渡辺一平記者「大分市では、投票所の入場整理券の発送作業が行われています」 ただ、今回の衆院選は異例の短いスケジュールで実施されることになったた