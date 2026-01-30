俳優の藤岡弘、さんの三女で同じく俳優の藤岡舞衣さんが自身のXとインスタグラムを更新し、18歳の誕生日を迎えたことを報告。親子ショットや家族との写真など、誕生日のお祝いの様子を公開しました。【写真を見る】【 藤岡弘、】三女・藤岡舞衣さん18歳バースデー親子ショットも公開「本当素敵な家族」「お姫様みたい」祝福の声続々舞衣さんは「18歳になりました」「いつも優しく応援してくださる皆さん ほんとうにありがとうご