群栄化学工業が後場動意づき、昨年来高値を更新している。同社はきょう午前１１時３０分ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比３１．４％増の２２億２７００万円となり、通期計画の２３億円に対する進捗率は９６．８％に達した。 売上高は同３．６％増の２３５億２１００万円で着地。主力の化学品事業で自動車関連向けや電子材料関連向けの樹脂が堅調だったほか、利