「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日正午現在で信越化学工業が「買い予想数上昇」３位となっている。 ３０日の東証プライム市場で信越化が続伸。同社は２７日取引終了後に決算発表を行い、第３四半期累計（４～１２月）の連結営業利益は４９８０億２６００万円（前年同期比１４．８％減）と２ケタ減益となったことを明らかにした。生活環境基盤材料事業で塩化ビニールの北米