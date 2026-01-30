トラース・オン・プロダクトが後場に入って人気化し、ストップ高まで買われている。同社はきょう正午ごろ、自社開発した人工知能（ＡＩ）による電力削減ソリューション「ＡＩｒｕｘ８」が、ＪＡ山梨厚生連が運営する山梨県厚生連健康管理センターの本館と新館に導入されることが決まったと発表。これが株価を刺激しているようだ。 この売り上げ計上は、２７年１月期の第１四半期を予定。２７年１月期通期