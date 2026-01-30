東洋水産は後場に上げ幅を拡大し、昨年来高値を更新している。きょう午後０時３０分ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高が４０２６億３６００万円（前年同期比３．６％増）、営業利益が６４５億６８００万円（同６．１％増）だったとしており、業況を評価した買いが集まっている。主力の海外即席麺事業は４月にメキシコ、７月に米国で価格改定を実施し増収増益を達成した。 出