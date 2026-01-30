松本山雅FCは30日、復旧工事が行われていたホームスタジアム・サンプロアルウィンが使用可能になったことを報告した。サンプロアルウィンは昨年10月2日、バックスタンド側の照明用架台の鉄骨部材が落下して観客席の一部が破損していることが発見されたため使用停止となり、以降のホームゲームはヴァンフォーレ甲府やライバルクラブであるAC長野パルセイロのホームスタジアムで開催。ホーム最終節は東京都の味の素フィールド西