韓国関税庁のソウル本部税関が、5000万ウォン（日本円＝約536万円）以上を滞納している高額滞納者20人について、海外への出国を禁止した。【注目】韓国で税金47億円超を滞納した“日本人”1月30日、ソウル税関によると、韓国国内における高額滞納者20人が納めていない税金が総額833億ウォン（約89億3048万円）に達することがわかった。前年上半期の7人と比べ、およそ3倍に増加した。出国禁止の対象は5000万ウォン以上の関税を滞納