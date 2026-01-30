【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ちゃんみなが、自身6作目となるフルアルバム『LEGEND』の制作を発表。SHIBUYA109 渋谷店 シリンダーにて、アルバムが2026年春のリリースとなることがゲリラ予告された。 ■白塗りに黒のリップを塗ったちゃんみなが渋谷に出現 アルバムより第1弾先行配信楽曲として「FLIP FLAP」のリリースが2月4日に決定。本楽曲は1月27日より放映が開始された「NURO」CMタイアップソ