この記事をまとめると ■「3分間電話の日」である1月30日は1970年に公衆電話の3分打ち切りが始まった日だ ■道交法ではハンズフリー通話は可能だが危険性があることも忘れてはならない ■運転中のハンズフリー通話で安全を確保するための具体的な対策と方法をまとめた 便利なハンズフリー通話にも危険性はある 1月30日は「3分間電話の日」だ。1970年（昭和45年）のこの日、日本電信電話公社（現NTT）が公衆電話の市内通話料金を