大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズが30日（金）、2月14日（土）に有明コロシアムで行われるSVリーグ第14節GAME1のジェイテクトSTINGS愛知戦 に、声優の木村良平さんがゲスト出演することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 木村さんは声優、俳優、アーティストとマルチに活動している。また、2012年第6回声優アワード助演男優賞を受賞している