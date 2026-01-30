テレ東では、毎週金曜夜9時～、ドラマ9「元科捜研の主婦」を放送しています。本ドラマはテレビ東京と講談社が共同開発したオリジナルストーリーです。かつて”科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織が捜査一課の新米刑事として奮闘する夫・道彦からとある殺人事件の相談をされたことで物語は思わぬ展開に…。科学と家族の力で事件を解き明かす本格ミステリーであり、現代の夫婦や家族の