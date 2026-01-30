「攻殻機動隊」シリーズのテレビアニメ最新作『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』が、カンテレ・フジテレビ系にて7月より毎週火曜23時に放送されることが、本日1月30日、TOKYO NODEで開催中の「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」で発表された。併せて、キービジュアル第1弾と初出し本編映像によるプロモーションビデオ第1弾が解禁となった。【動画】『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』プロモーションビデオ1989年に「