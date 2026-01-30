【モデルプレス＝2026/01/30】俳優の高橋文哉、宮世琉弥が1月30日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜／ひる11時50分〜）に出演。TBS系ドラマ「君の花になる」（2022）の劇中ボーイズグループ・8LOOM（ブルーム）にまつわるトークに反響が寄せられている。【写真】調理師免許保持・24歳朝ドラ俳優考案「簡単で真似できそう」餅レシピ◆高橋文哉＆宮世琉弥「Come Again」ダンスアニメーション映画『クス