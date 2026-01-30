巨人の田中瑛斗投手が３０日、合同自主トレ３日目を迎え、ブルペンで投球を行った。「新たな武器を探しに」と新球種を試していた。オフは沖縄・宮古島で自主トレを行い、自主トレをともに行った日本ハム時代の先輩、ソフトバンク・上沢にフォークを教えてもらった。この日のブルペンではその「上沢フォーク」を投げ、「いろんな人に、今日も則本さんにちょっと助言をもらった。いろんなフォークを練習していい球を盗もうかな