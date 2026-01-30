三浦大知が、音楽プロデューサー・UTAが手掛けた楽曲のみで構成するアルバム『Archive』を3月25日にリリースすることを発表した。本作は、三浦大知のソロデビュー初期から現在に至るまでにUTAが手掛けてきた41曲の楽曲を、ひとつの作品としてまとめ上げたアルバムで、三浦大知の音楽を語る上で欠かすことのできない、UTAとの共作の軌跡を“アーカイヴ”した内容になっているという。さらに、41曲に加え新録曲の収録も予定している