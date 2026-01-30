ちゃんみなが、自身6作目となるフルアルバム『LEGEND』の制作を発表した。SHIBUYA109 渋谷店のシリンダーにてアルバムが2026年春のリリースとなることがゲリラ予告された。さらに、アルバムより第一弾先行配信楽曲として「FLIP FLAP」のリリースが2月4日に決定した。本楽曲は、1月27日より放映開始している「NURO」CMタイアップソングにも採用されている。2月7日よりスタートするアリーナツアー＜AREA OF DIAMOND 4＞に先駆けての