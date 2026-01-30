オリックス・佐藤一磨投手（２４）が３０日、自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。「この度お付き合いさせていただいていた方と結婚いたしました。自分自身、新しいことが重なる一年になります。飛躍できるよう、チームのため、ファンの皆様のため、そして妻のため一生懸命腕を振ります。妻と支え合い頑張って行きます。ファンの皆様も引き続き温かいご声援よろしくお願いします。佐藤一磨」（原文まま