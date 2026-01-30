奥田民生が1月11日より、全国17ヵ所を回る全国ツアー＜MTRYツアー2026“春 Ooh La La”＞を開催中だ。同ツアーから千秋楽となる3月29日、東京・昭和女子大学人見記念講堂での公演の模様をWOWOWおよび全国各地の映画館にて生中継されることが決定した。湊雅史(Dr)、小原礼(B)、斎藤有太(Key)という長年にわたって一緒に作品を作り上げてきたバンド“MTR＆Y”とともに全国を回るのは2023年以来3年ぶり。いずれもテクニックや即興力に