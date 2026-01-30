ハリー・スタイルズが、「Together, Together」ツアーの収益の一部を、イギリスの小規模ライブハウスに寄付する。先日『Aperture』をリリースしたところのハリーが、チケット1枚につき1ポンド（約210円）をイギリス国内の経営に苦しむ独立系会場を支援する団体LIVE Trustに寄付することが発表された。 【写真】フライパンを手にしておどけるハリー・スタイルズ Music Venue Trustのインスタグ