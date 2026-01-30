警察と消防によりますと、30日午後1時ごろ、北九州市門司区奥田で「平屋建ての倉庫が燃えている」と119番通報がありました。 消防が出動して消火にあたっています。FBSの情報カメラからは黒い煙が大量に上がっているのが確認できます。通報した人は「木を燃やしていたら燃え移った」と話しているということです。