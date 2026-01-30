東海地方は、2月3日(火)まで、真冬の寒さが続くでしょう。4日(水)は、二十四節気の「立春」を迎え、暦通りに気温が上がり、来週後半は春の陽気となる日もありそうです。今日30日(金)雪があまり積もらない地域でも積雪に東海地方は、昨夜(29日)から雪雲が広い範囲に流れ込み、普段雪があまり積もらない地域でも、積雪となった所がありました。今日30日(金)正午の積雪の深さは、白川村で122センチ、飛騨市(河合)で100センチ、郡上