エスビー食品は2026年春夏家庭用新製品・リフレッシュ品として新製品22品、リフレッシュ品50品の合計72品を投入する。食材価格の高騰による消費行動の変化や世帯構造・ライフスタイル・嗜好の多様化に伴う消費動向の変化に対応。第1弾商品を2月9日から、第2弾商品を3月2日から発売する。売上目標は発売後1年間の小売額ベースで総計約286億9100万円（新製品約24億円、リフレッシュ品約262億円）。同社は春夏の消費動向につい