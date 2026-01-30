酔鯨酒造はこのほど、横浜DeNAベイスターズとスポンサー契約を締結。チームのキャンプインに合わせ、2月1日に新商品「純米吟醸 WHALE STAR」を発売する。DeNAベイスターズの前身、大洋ホエールズと同じ鯨を社名に冠することから商品化が実現。「勝利へ向け挑戦し続ける球団の姿勢に共鳴した。応援中や試合後の乾杯など、様々なシーンで楽しんでもらいたい」と同社。1800㎖（3850円税込）、720㎖（1925円同）、30