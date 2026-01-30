日本航空（JAL）は、「国内線タイムセール」を、2月3日から4日まで開催する。片道最低運賃は、東京/羽田〜大阪/伊丹線が8,250円、東京/羽田〜札幌/千歳・福岡・沖縄/那覇線が9,900円など。一部の空港では旅客施設使用料が別途必要となる。対象運賃はプロモーション。搭乗期間は3月29日から5月6日まで。ウェブサイト限定で販売する。ウェブサイトへのアクセスの集中を避けるため、「仮想待合室」を設ける。セール開始30分前から開始