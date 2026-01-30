オランダがUEFA係数ランキングで6位から7位に後退し、入れ替わる形でポルトガルが6位に浮上した。28日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）と、29日に行われたUEFAヨーロッパリーグ（EL）のグループフェーズでオランダ勢5クラブが敗退。一方、ポルトガル勢は4クラブがグループフェーズを突破し、ポイントの上積みに成功した。この結果、オランダとポルトガルの順位が暫定的に入れ替わっている。このまま今季が終わると、2