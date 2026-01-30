Nothingは、CEOのカール・ペイ氏が2026年の展望と事業計画を語るYouTube動画を公開した。累計売上高が10億ドルを突破したことを報告し、次期フラッグシップモデルの投入見送りや、新モデル「Phone (4a)」の展開、直営店の出店計画などを明らかにした。 2025年の振り返りと組織体制の強化 2025年の累計売上高は10億ドル（約1540億円）を突破し、2億ドル（約308億円）の資金調達を実施した。コミュニティ投資家数は