タレントの北斗晶が28日に自身のアメブロを更新。風邪気味で生放送に臨んだ際の対策について明かした。この日、北斗は情報バラエティ番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）の生放送前に差し入れられたという朝食の写真を公開し「これはいったい何！？明太子！？」とコメント。楽屋で見ていたテレビ番組の影響で「ベロに見える」とユニークな見た目についてつづった。また、当日は少し風邪気味だったといい「他のタレントさんのト