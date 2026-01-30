全国無料のBS放送局『BS10』は30日、2月6日（金）19時キックオフの明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド WEST第1節のV・ファーレン長崎対サンフレッチェ広島を全国無料で生中継することを発表した。当日は18時から両クラブの昨シーズンハイライトや明治安田J1百年構想リーグの見どころ＆展望を、豪華OB解説陣が徹底解説するスペシャル企画をお届けする。8年ぶりにJ1昇格を果たしたV・ファーレン長崎と、Jリーグ屈指の