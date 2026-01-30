京都アニメーションの新作『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』の放送が2026年7月に始まることが、1月27日に発表された。Netflixでも世界独占配信されることが決定し、注目を浴びている。同作の舞台は、電気ではなく蒸気機関が異常発達した世界線の京都。Netflixの公式サイト上「Newsroom」に監督・太田稔氏は「京都から皆さまに、私たちの熱い想いが届きますよう願っています」とコメントを寄せている。日本の古都・京都は他