日本テレビ系『金曜ロードショー』(毎週金曜21:00〜)では、映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』が3月13日に公開されるのを記念し、2月20日から2週連続で『ゴールデンカムイ』シリーズを放送する。(左から)映画『ゴールデンカムイ』、ドラマ『ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編』1週目となる2月20日は、2024年公開の映画『ゴールデンカムイ』を地上波初放送。続く27日には、映画第1作の続編として制作されたドラマ『ゴー