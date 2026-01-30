【ヨドバシカメラマルチメディア梅田店：「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」】 1月31日 販売予定 ヨドバシカメラマルチメディア梅田店は、1月31日発売予定のガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」の販売条件を公開した。 今回ヨドバシカメラマルチメディア梅田店のXアカウントにて告知しており、ガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」と専用LEDユニット「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム