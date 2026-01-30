ドンカーブートが送り出すP24 RSは、高度に電子制御された現代の自動車に対する、明確なカウンターパンチとして誕生した。路面からの情報を遮断することなく、むしろ増幅するかのようにドライバーへと伝える存在。P24 RSが目指したのは、単なる最高速や直線加速の競争ではなく、重量と慣性を削ぎ落とすことで得られる、濃密なドライビング体験そのものである。【画像】ドンカーブート史上最も過激な2人乗りスポーツカー『P24 RS』