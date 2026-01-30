Insta360と複数のパートナー企業がインキュベートするコンシューマー向けドローンブランドAntigravityが12月18日に発売した、世界初の8K 360°カメラ搭載ドローン「Antigravity A1」。専用のゴーグルを装着して飛行中に全方位の映像を確認できる飛行体験や、専用のスティック型コントローラーによる直感的な操作を再現するフライトシミュレーター機能が1月29日にリリースされました。機体の上下に5.2Kカメラを搭載するコンパクトド