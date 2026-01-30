“Blooming your own beauty～自分だけの美しさを咲かせる”を掲げるdasiqueから、春の訪れを感じさせる「スウィートブロッサム」コレクションが登場。桜のようにやさしく甘いピンクピーチの香りと、肌に溶け込むような色設計が、毎日のメイク時間を特別なひとときに変えてくれます。可憐さの中に大人の透明感を宿したカラーは、春メイク初心者にも心強い存在♡使うたび、気持ちまでふわっと明るくな