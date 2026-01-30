アメリカのトランプ大統領がFRB＝連邦準備制度理事会の次の議長に、FRB元理事のウォーシュ氏を指名する方向で調整していると報道されました。アメリカのブルームバーグ通信は29日、トランプ大統領がFRBのウォーシュ元理事をパウエル議長の次の議長に指名する方向で調整していると報道しました。関係者は最終決定ではないと話しているとも伝えています。FRBのウォーシュ元理事は、かつてインフレを警戒し金融緩和に消極的なタカ派的