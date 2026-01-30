MLBは日本時間30日、公式インスタグラムを更新。ブレーブスのスーパースター、ロナルド・アクーニャJr.選手が、ベネズエラ代表として参加することを発表しました。アクーニャJr.選手は、2023年シーズンに41本塁打&73盗塁を記録しメジャー史上初の「40-70」を達成。当時エンゼルス所属の大谷翔平選手と同じく満票でリーグMVPに選出(大谷選手はア・リーグ、アクーニャJr.選手はナ・リーグ)されました。しかし2024年シーズン途中